الصحة : الغاء التسعيرة الجديدة للأدوية المصنعة محليا

اعلن وزير الصحة الاتحادي د.أكرم التوم, اليوم الخميس, الغاء التسعيرة الجديدة للأدوية المصنعة محليا التي التى تم أصدارها بواسطة المجلس القومي للأدوية والسموم خلال أبريل الجاري.

وبحسب القرار فان الوزير قرر الغاء التسعيرة الجديدة في كافة أنحاء السودان إلى حين إشعار آخر وأوضح د. اكرم بحسب تعميم صحفى اطلعت عليه أخبار الخليج 365 ان قرار الإلغاء تم بسبب الزيادة غير المبررة في أسعار الدواء والتي أقرها المجلس القومي للأدوية خلال الأسابيع الماضية, وأضاف” الزيادة ترهق المواطن الذي يرزح تحت ضغوط اقتصادية وحالة طوارئ وبائية قاهرة”.

واشار القرار إلى ان من مبررات الغاء التسعيرة الجديدة وجود قصور في المنهجية المتبعة من المجلس القومي للأدوية في تسعير الدواء ومنها عدم مراعاة كافة العوامل المرتبطة بتكلفة الإنتاج والدعم الحكومي لصناعة الدواء محليا.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)