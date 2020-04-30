"غرامة وحبس".. عقوبات صارمة لمن يخالف الحظر في البلاد

الخميس 30 أبريل 2020

أعلنت السلطات، تشديد الإجراءات المتبعة بخصوص عدم الالتزام بالحظر المفروض ضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا، لتشمل العقوبات الغرامات ومصادرة السيارات والسجن.



وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة فى السودان، تسجيل (67) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و(3) وفيات، ليبلغ العدد التراكمى من 12 مارس الماضى وحتى اليوم (442) حالة مع وجود (31) حالة وفاة.

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فى غضون ذلك، أثارت تصريحات وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم على، صدمة للشعب السودانى، والتى تحدث فيه عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير السودانى أن فيروس كورونا ليس له علاج، وإنه لو أصاب أى سودانى فستعطيه وزارة الصحة السودانية "بنادول"، ولو اختنق سيُعطى "أكسجين"، ولو ضاقت عليه فسيموت.

وجاءت تصريحات الوزير فى ظل إعلان الصحة السودانية، أمس الأربعاء، عن أكبر عدد إصابات بالفيروس فى يوم واحد منذ أول حالة قبل أكثر من شهرين، وبلغت الحصيلة 3 حالات وفاة و57 مصابا، ليصل الإجمالى إلى 375 إصابة و28 وفاة.