السودان يسجل أعلى معدل إصابات اليوم بـ(67) حالة إصابة و(3) وفيات بفايروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم تسجيل (67) حالة جديدة لجائحة كورونا المستجد و(3) وفيات واحدة بالخرطوم واثنتين بولاية الجزيرة . وبلغت عدد الحلات بولاية الخرطوم (59) والجزيرة (2) وحالة واحدة فى ستة ولايات هى القضارف، جنوب دارفور، غرب وشمال كردفان، الشمالية وولاية سنار وتماثلت عدد (7) حالات للشفاء . وبلغ العدد التراكمى من 12 مارس الماضى وخلال مايقارب الستة اسابيع (442) حالة مع وجود (31) حالة للوفيات بنسبة (7%) . وأضافت الوزارة بحسب التعميم الصحفي الذي حصلت أخبار الخليج 365 على نسخة منه،أن اجمالى الاصابات بالولايات الخرطوم (403) والجزيرة (21) والقضارف (4) ونهر النيل (3) وغرب كردفان (2) وسنار (2) وحالة واحدة فى كل من النيل الابيض ووسط وشرق دارفور والبحر الاحمر والشمالية وجنوب دارفور وشمال كردفان. Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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