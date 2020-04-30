عاجل| السودان يعلن آخر التطورات بشأن مصابي ووفيات كورونا

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الخميس 30 أبريل 2020
كتب
محمد أمين
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم (الخميس) تسجيل (67) اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، متضمنة (3) وفيات.
وذكر بيان صادر عن الوزارة ان ولاية الخرطوم سجلت 59 حالة، واصابتين بولاية الجزيرة، كما سجلت حالة واحدة في كل من ولايات، القضارف، جنوب دارفور، غرب كردفان، شمال كردفان، الشمالية وولاية سنار).
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة إلى (442)، وتماثل 7 حالات للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (39).
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