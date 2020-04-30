تعرّف على أسعار المحاصيل بسوق القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فيما يلي أسعار السمسم والذرة بسوق المحاصيل بالقضارف : السمسم : أعلي سعر للقنطار 6511 جنيه، ادني سعر للقنطار 5500 جنيه، متوسط السعر للقنطار 6070 جنيه، جملة الوارد (296) جوال سمسم. الذرة (دبر) :اعلي سعر 10000 جنيه، ادني سعر 9500 جنيه، الوارد 68 جوال . ذرة (فتريته) : اعلي سعر 7100 جنيه ، ادني سعر 7000 جنيه، الوارد 3326 جوال. ذرة(مقد): أعلي سعر 7100 جنيه ، ادني سعر 7000 جنيه. ذرة (عكر):اعلي سعر 7200 جنيه ، ادني سعر 7100 جنيه . Advertisements ذرة (صفراء): اعلي سعر 7000 جنيه ،ادني سعر 6900 جنيه. ذرة(تترون) اعلي سعر 9000 جنيه ، ادني سعر 8500 جنيه. ذرة (ودباكو) اعلي سعر 7500 جنيه ، ادني سعر 7400 جنيه. ذرة (حريراي) اعلي سعر 7200 جنيه ، ادني سعر 7000 جنيه دخن أعلي سعر 9800 جنيه، ادني سعر9700 جنيه الوارد 365 جوال . جملة الوارد من الذرة (3756) جوال ذرة.

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