فيفا” يرفد خزانة اتحاد الكرة بنصف مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، توزيع 150 مليون دولار على أعضائه الـ211 في إطار المرحلة الأولى من خطة المساعدات لعالم كرة القدم المتأثر بتفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وسيتم سداد مستحقات الاتحادات كاملة لعامي 2019 و2022، حسبما أوضح “الفيفا” كجزء من هذا الإجراء.

ويدفع “الفيفا” للاتحادات بعد استيفاء بعض المعايير المحددة، ولكنه سيدفع تلك الأموال على الفور كإجراء دعم لإنقاذ كرة القدم في كل الاتحادات.

وسيحصل كل اتحاد خلال الأيام المقبلة على 500 ألف دولار والأموال المتبقية لعامي 2019 و2020.

وقال رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو: “الجائحة تسببت في صعوبات غير مسبوقة لكل عالم كرة القدم وكجهة إدارية عالمية، وجب على الفيفا دعم الأكثر احتياجاً. البداية بتقديم دعم اقتصادي بشكل فوري لاتحاداتنا الأعضاء، لأن الكثيرين يواجهون مشاكل خطيرة في هذا المجال”.

وأشار أن هذه هي المرحلة الأولى من خطة الدعم المالي على نطاق كبير، من أجل الرد على الوضع الطارئ الذي يعيشه المجتمع الكروي العالمي.