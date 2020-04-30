إتحاد كرة القدم السوداني : نحتاج”21″ يومًا فقط لإكمال الدوري

الخليج 365 :
أبدى اتحاد كرة القدم السوداني عدم انزعاجه من مضي الوقت في ظلّ تعليق بطولة الدوري الممتاز بسبب فايروس كورونا.
وقال الأمين العام لاتحاد كرة القدم، حسن أبوجبل في تصريحاتٍ لـ”سبورت249″، إنّهم يحتاجون إلى”21″ يومًا فقط لإكمال بطولة الدوري الممتاز وفقًا لعدد الجولات المتبقية.
وأضاف” نتوقّع أن تتضّح الرؤية حول الأوضاع الصحية سواء داخليًا أو خارجيًا بنهاية شهر رمضان، ومعروف أنّ الوباء أثّر على كرة القدم على مستوى بطولات الكاف والفيفا، ولابدّ أنّ تتواكب أيّ روزنامةٍ مع المواعيد الدولية”
وأجريت”25″ جولةً في الدوري الممتاز من أصل”33″، وتبقت مباريات متأخرة لعددٍ من الأندية، ويتصدّر الهلال المنافسة بـ”51″ نقطةً يليه المريخ بفارق”3″ نقاط.
واتخذّ اتحاد الكرة قرارا في السابع عشر من مارس الماضي بتعليق النشاط بعد حظر السلطات الصحيّة للتجمّعات الجماهيرية.
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