الاتحاد السوداني ينتظر “رأي الحكومة” للرد على مخاطبة “كاف”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ينتظر مسؤولو الاتحاد السوداني لكرة القدم, معرفة التطورات الاخيرة بشأن جائحة كورنا بالبلاد قبل الرد على مخاطبة “الكاف”, حيث خاطب الاتحاد الإفريقي وفق تعميم رسمي كل الاتحادات المنضوية تحت لوائه يستفسرها عن موقفها من خطتها لاستكمال مسابقتي الدوري والكأس من عدمه مع مهلة لغاية 5 مايو للرد.. وبحسب مصادر “ريمونتادا” القريبة من مركز القرار فان الاتحاد يرهن رده على “كاف” بالرأي الحكومي في ظل التطورات المتلاحقة في هذا الاتجاه والقرارات المتواترة من اللجنة العليا لمكافحة كورونا على مستوى البلاد.

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