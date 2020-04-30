إيران تهدد إسرائيل بـ”صفحة جديدة ومدهشة” يشهدها العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية، إنه “إذا اخطأ الصهاينة في احتلال أجزاء من الضفة فإنهم سيواجهون صفحة جديدة ومدهشة”.

وقال عبد اللهيان في تغريدة له: “لا يشك الصهاينة بأنه إذا أخطأوا في احتلال أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية فإنهم سيواجهون بصفحة جديدة ومدهشة من قبل المقاومة يندمون من عملهم. وسيشهد العالم في الحركة الجديدة للمقاومة الفلسطينية تطوراً هاماً”.

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