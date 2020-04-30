الفنانة نبوية الملاك ( صورة اقرب الى الحقيقة )

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بعيدا عن الاضواء والنجومية وقريبا من الحياة العادية لكل مبدع ملامحه التي لا يعرفها الجمهور، عبرهذه المساحة من ( صورة اقرب الى الحقيقة ) نسلط الضوءعلى مغنية تمضى بخطى واثقة فى شارع الفن .. ما بين إطلالتها الاولى فى برنامج نجوم الغد وتألقها الدائم على المسرح الفني قدمت العديد من الاعمال الغناية المبهرة وانتجت مجموعة من الالبومات التقيناها وكان هذه الونسه مع المطربة نبوية عبدالحفيظ والتى اطلق عليها الموسيقار عبدالكريم الكابلي لقب (الملاك) .. صورة مقربة ؟ نبوية عبد الحفيظ أحمد عبد الرحمن. . ولدونى فى السابع عشر من نوفمبر 1982، واتربيت في ربوع ام در بحي ابو روف العريق، ودرست واتشكلت «حلوة اتشكلت دي مش» في مدارس معهد النور ببحرى الخاصة بتأهيل المكفوفين وبعدين مشيت مدرسة الملازمين الثانوية، وبعدين جامعة السودان التي تخرجت فيها من كلية الاعلام. تواريخ واحدث مهمة وعن اهم التواريخ فى حياتها تقول نبوية « يوم نجاحى فى امتحان الاساس وانتقالى الى مدرسة الملازمين الثانوية التجربة كانت مختلفة لانى قريت فى مدارس معهد النور، ومن التواريخ المهمة برضو اجازة صوتى فى 26 اغسطس 2000 وكمان تاريخ التحاقى بكلية الاعلام جامعة السودان وايضا تاريخ 26 اغسطس 2000 صدور اول ألبوم غنائى لى بعنوان الحلوة واذكر تماما كنت متوترة جدا وخائفة من استقبال الناس للعمل والحمدلله اتوفقت ونجح الشريط ، برجى العذراء ومابحب احتفل بعيد ميلادى ). الصدفة فتحت باب الفن على مصرعيه وعما اذا كانت تؤمن بالصدفة تقول «الصدفة لعبت اهم دور فى حياتى واحترافى للغناء مشيت بالصدفة لحلقة مديح بمسجد الشيخ قريب الله وطلبوا منى اشيل مع المداحات ولما سمعوا صوتى شجعونى على المدائح وتسجيل شريطى الاول ناوى القوم لشركة سارة للانتاج الفنى. رمضان ذكريات لاتنسى تسرح لبعض الوقت قبل ان تتذكر اول تجربة صيام « لما كان عمرى حوالى اربع او خمس سنوات كنت بصوم لحدى وقت الفطور واول يوم صمته كامل كان عمرى سبع سنين، ومن الاشياء التى لا انساها ابدا كنا انا واخوى طارق عندنا ( قله ) بتاعت موية بننتظرها لما تبقى باردة عشان نشرب منها فى الفطور وانا عمرى 9 سنوات بقيت بصوم رمضان تلاتين يوم. – العصيدة وملاح التقلية اساسية بمائدتى اهم الاشياء التى احرص عليها فى رمضان « انا زولة سودانية بحب العصيدة بملاح التقلية واهم حاجة على مائدة افطارى عصير الحلو مر ووجود حاجة دافئة ذى الشوربة وبعد الفطور طوالى القهوة والشاى مع السحور لانى بحب اساهر فى رمضان واحيانا بطلع مع الاسرة للحدائق والمتنزهات. هوايات .. اغنيات واصدقاء وعن الحكمة التى تؤمن بها وهواياتها والاغنية التى تحبها واصدقائها تقول « تستهوينى الحكمة التى تقول ان تبيت ليلتك مظلوما خيرلك من ان تكون ظالما، واهم الهوايات التى امارسها فى رمضان الاستماع للبرامج والاطلاع اذا وجدت من يقرأ لى فى ذاكرتى قصائد نزار قبانى وكتاب رياض الصالحين من اهم الكتب التى قرأتها الى جانب كتاب ارض المهجرين للبروفيسورحسن قريب الله، واحب الاستماع الى اغنية الدرب الاخضر للراحل عثمان حسين ورائعة ام كلثوم غدا القاك واغنيات فيروز، اصدقائى فى الوسط الفنى عبير على واسرار بابكر . ( الحلوة ) اول أغنية خاصة وعن اول اغنية خاصة واول اجر حصلت عليه تقول نبوية « اول اغنية الحلوة » اول اجر تلقيته كان مبلغ 500 جنيه بالقديم من شريط ناوى القومة مدائح وانتجته شركة سارة. احلام وامنيات وعن اهم الامنيات التى تحلم بها وعلاقتها بالزمن ولونها المفضل وكيف توفق بين البيت والعمل تقول « فى خاطري امنيات كتيرة على المستوى الخاص بحلم امشى العمرة مع امى عواطف وعلاقتى بالزمن حلوة لكن لما بكون فى البيت مابهتم بالزمن لكن فى العمل بحرص على الزمن ولونى المفضل الابيض لانه رمز الشفافية والوضوح (. ابرز العيوب ونقاط الضعف وتكشف نبوية عن اهم نقاط ضعفها وعيوبها بالقول « انا زولة كتومة ولما بزعل من زول باخد موقف ومابغفر بسهولة، نقطة ضعفى امى الحنونة عواطف ربتنى بعد وفاة ابوى وهى صديقتى قبل ان تكون ( امى) الريفيرا والهجرة عبق الامكنة وعن اهم الاماكن التى لاتغيب عن خاطرها تقول «تسهوينى الاماكن القديمة فى مدينة امدرمان الهجرة وحديقة الريفيرا لى فيها الكثير من الذكريات الحلوة». توقيع تربطنى علاقة صداقة قوية بالشاعرة سعادة عبد الرحمن وهى شاعرة مجيدة كتبت اجمل القصائد التى اختار منها ابيات تقول: احذر وش منافق بي بشاشتو يقلدك حين تديهو ضهرك بسياط لسانو يجلدك ختاما اسمى التهانى بحلول رمضان أهديها لكل السودانيين والاصدقاء والاهل والاحبة على وجه الخصوص الذين تحول الظروف الراهنة بينى وبينهم كل سنة وانتو طيبين .