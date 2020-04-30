الدولار ينخفض بصورة مفاجئة مقابل الجنيه السوداني مع ختام تعاملات الاسبوع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل الدولار يوم الخميس مع ختام تعاملات الاسبوع إنخفاضاً بالسوق الأسود في السودان مقارنة بالأسعار الجارية، يوم الخميس 30 أبريل 2020 في السوق الموازي، سجل الدولار 130.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 34.65 جنيه يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 135.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 36.00 جنيه. وسبق أن وصل الدولار لأعلى سعر مقابل الجنيه يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 في السوق الموازي حيث سجل الدولار 145.00 جنيهاً. ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.