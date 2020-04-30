إيران تهدد بالسيناريو الثاني: طرد أمريكا وتدمير تل أبيب بأسلحة “غير معروفة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محسن رضائي، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلاده بالـ”فارغة”، مشيرا إلى سيناريوهين لطرد القوات الأمريكية من المنطقة.

وبحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، قال رضائي، إن الجميع يعرف ترامب جيدا، بأنه مقامر ويتظاهر بالتهديد، لكن تهديداته فارغة، وقد رأينا فراغ تهديدات ترامب عمليا عدة مرات.

وأضاف رضائي، هناك سيناريوهان لطرد القوات الأمريكية من المنطقة.

وتابع: “إحداها أنني على ثقة من أن الأمريكيين سيغادرون المنطقة في السنوات الـ 10 القادمة وقد قلصوا تواجدهم في أفغانستان كما خفضوا قواتهم في سوريا والعراق”.

وأوضح أن “هذا لا علاقة له بترامب لأن هذه الاستراتيجية كانت موجودة منذ عهد أوباما، لأن الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة وحالة المجتمع الأمريكي باتت لا تسمح للولايات المتحدة بالبقاء في العديد من البلدان والمناطق الأخرى كما كان من قبل”.

وأشار إلى أن أمريكا تقوم أولاً بإخلاء الخليج الفارسي والذهاب إلى بحر عمان والمحيط الهندي. كما سيغادرون العراق.

وأكد أن “السيناريو الثاني هو أنهم قد يرتكبون خطأ وسنرد وأن هذه المواجهة، ستعجل بخروجهم، لأن نتيجة صراعنا مع الولايات المتحدة ستكون هزيمة قاسية لهم”.

وعن إمكانية وقوع مواجهة بين القوات الإيرانية والأمريكية في الخليج الفارسي، أجاب رضائي: “إذا ارتكب الأمريكيون أدنى خطأ، فستستخدم إيران أسلحة وأدوات غير معروفة، مثل نفس القمر الصناعي نور الذي لم يكن أحد يعرفه حتى وضعناه في المدار”.

واستطرد: “إذا اتخذت إسرائيل أدنى إجراء ضدنا، فعليها أن تكون واثقة من أننا سوف ندمر تل أبيب”.

وأكد: “لقد وضعنا سيناريوهات لكل نوع من المغامرات”.