رئيس إتحاد كرة القدم دكتور شداد في الحجر الصحي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخل الدكتور كمال شداد, رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم في عزلة اختيارية, تفاديا لأي مشكلات صحية في ظل تفشي جائحة كورونا التي توقفت معها الانشطة الرياضية عالميا, ويلتزم الدكتور شداد, بالتدابير الصحية اللازمة في الحجر المنزلي بحسب ما أفادت مصادر “سودانا فوق ” علىالنحو الذي تظل معه عديد الملفات الرياضية عالقة في الاتحاد السوداني ويصعب البت فيها في ظل عدم مباشرة رئيس الاتحاد لمهامه

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