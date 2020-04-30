عاجل | الجيش السوداني يصدر بيان شديدة اللهجة تجاه قناة الجزيرة القطرية.. ويشرع في مقاضاتها

الخميس 30 أبريل 2020

كتب محمد أمين

أعلنت القوات المسلحة السودانية، انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة (الجزيرة) القطرية بما يحفظ حقوق السودان قيادة و شعبا و يحفظ سيادته و محاسبة كل من تسول له نفسه ترويج أخبار و شائعات كاذبة للمساس بأمن و استقرار السودان.



وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، إت قناة الجزيرة الاخبارية بثت معلومات كاذبة تندرج تحت عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة البلادو نواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا .

وأضاف في بيان صحافي أمس ان القناة قامت بنسج اخبار كاذبة بالتزامن مع هبوط طائرة اماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية قيادة و شعبا بمناسبة شهر رمضان المعظم وتحتوي على مساعدات صحية وانسانية. وأشار البيان إلى انه كان في استقبال الطائرة السفير الاماراتي بالخرطوم ولجنة استقبال رسمية من الحكومة السودانية.

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وأكد الحسن انه لم يكن من طبيعة مهمة هذه الطائرة نقل اي محتويات أخرى من السودان و الحديث عن حضور مسئول أمني إماراتي وحمل الطائره لعسكريين سودانيين لدعم احد الفرقاء الليبيين عار من الصحه.

وقال ننفي هذا الخبر جملة و تفصيلا و الذي لم يتحرى فيه المهنية الصحفية و المصداقية و الدقة و اخذ الخبر من المصادر الرئيسية .

واكد المتحدث باسم الجيش السوداني انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة الاخبارية بما يحفظ حقوق السودان قيادة و شعبا ويحفظ سيادتة و محاسبة كل من تسول له نفسه ترويج اخبار و شائعات كاذبة للمساس بامن و استقرار السودان .

وكانت الحكومة السودانية، طالبت قناة الجزيرة القطرية بالاعتذار عن الخبر الكاذب الذي بثته على منصاتها المختلفة حول تسليم ميناء بورتسودان لشركة في احدى الدول العربية، وتوعدت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد القناة.