صراعات وزارة الصحة تعيق مجابهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

يتذكر الناس الجدل الذى رافق الاعلان عن أول حالة اصابة بمرض كورونا فى بلادنا والاقوال المتضاربة عن اثبات الحالة ونفيها والاضطراب الذى حدث وصولا الى انتهاء الأمر بالاعلان رسميا عن اصابة المرحوم وحجر عائلته حماية لهم ولمخالطيهم من العدوى.

وقد تابع الناس أخيرا إعلان السيد وزير الصحة الدكتور اكرم على التوم عن حدوث خطأ فى تشخيص الحالة الأولى وان المتسبب فى هذا سوف تتم محاسبته وأعلن تحمله المسؤولية باعتباره وزيرا للصحة ، وقد ادى هذا الحديث الى نشوب أزمة تمثلت فى استقالة مدير معمل استاك البروفيسور أبوبكر إبراهيم الذى اكد صحة تحليل عينة المصاب رقم واحد بالكورونا ، وقال إن حديث السيد الوزير كان خاطئا ، وقطع بروف ابوبكر أن قسم الفيروسات في استاك مؤهل وعلى درجة عالية من الجودة والتجهيز العالمي ويضم كوادر تتمتع بالخبرة والكفاءة، وكشف الرجل عن تعرض المعمل لحرب خفية من أطراف بوزارة الصحة ومنها أن المعدات التي تأتي من الخارج خصيصا للمعمل المركزي لاتجد طريقا إليها حيث يتم الاحتفاط بها بالامدادات الطبية، موضحا أن معمل استاك ومنذ ظهور جائحة كورونا اخضع أكثر من ستمائة عينة للتحليل وبعضا منها تم إرساله الى برلين ، ولكن بعد تعليق الطيران تم اجراء كل التحاليل بمعمل استاك ، وأكد أن عينة المصاب رقم واحد بالكورونا تم تسليمها لوزير الصحة في ظرف .

البروف ابوبكر اكد ان التشكيك في نتائج الفحص ربما يأت من انسان عادي يعتقد بحدوث خطأ معملي، لكن منسوبي الحقل الصحي يعرفون جيدا أن قراءات التحاليل تظل موجودة في أجهزة الحاسوب وكذلك العينة يتم الاحتفاظ بها في الثلاجات، ومن يريد الاستيثاق فإنه يطلع على النتيجة ولكن هذا لم يحدث رغم اننا على ثقة تامة أن تحليل عينة المصاب رقم واحد كانت صحيحة بنسبة 100%. ، ولاندرى لمصلحة من يطلق السيد الوزير القول على عواهنه وهو أصلا ابن الحقل الصحى واحد كبار العاملين فيه.

ولم يقف البروف عند هذا الحد بل قال : بكل صدق الوزارة فيها “ناس” غريبين جدا ولاعلاقة لهم بالثورة ولا اعرف كيف يفكروا والي ماذا يهدفوا رغم ادراكهم التام ان المعمل المركزي يتمتع بمؤسسة وخبرة تعود الى مائة وخمس عشر عاما.

هذه كانت اطلالة من الخارج على بعض مشاكل وزارة الصحة والتى حتما ستعيقها عن تأدية مهامها المناطة بها خاصة فى هذا الظرف الحرج الذى يقتضى التكاتف والبحث عن حل للمشاكل لاتعقيدها وزيادتها.

دعوة للدكتور اكرم ان يعمل على تجنيب الوزارة أى صراعات ويعمل لاجل مجابهة التحديات الكبرى التى تواجه الوضع الصحى فى البلد .