وزارة الطاقة تعلن كفاية الوقود لعشرين يوماً بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، أن الكميات الواصلة من الوقود تكفي حاجة البلاد لعشرين يوماً.

وكشف المدير العام لإدارة الإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة المهندس جمال حسن عبدالله لـ(السوداني)، عن أن السودان يستهلك في اليوم 450‪0 طن متري من البنزين، مشيراً أن مصفاة الخرطوم تنتج بين 2800 إلى 3000 طن متري في اليوم.

وأقر بوجود عجز يتراوح ما بين ١٧٠٠ إلى ١٥٠٠ طن متري تتم تغطيته بالاستيراد، موضحاً أن السودان يستهلك في اليوم ١٥٠٠ طن متري من غاز الطبخ فيما تنتج المصفاة حاليا ما بين ٧٥٠ طنا إلى ٨٠٠ طن في اليوم بمتوسط عجز يصل لـ ٧٥٠ طن متري في اليوم.

وأكد مدير الإمدادات أن الكميات الواصلة أمس الى مستودعات بورتسودان وهي ٣٢٠٠٠ طن متري من البنزين، يمكن أن تغطي الاستهلاك على الأقل عشرين يوماً لجهة أن ولاية الخرطوم التي تعتبر أكبر مستهلك للبنزين تعيش هذه الأيام في حالة حظر تجول احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتالي نتوقع أن يقل الاستهلاك. أما بالنسبة لغاز الطبخ، وصلت أمس باخرة تحمل ١٢٠٠٠ طن متري ويمكن أن يغطي الاستهلاك لمدة خمسة عشر يوما على الأقل. وتوقع المهندس جمال حسن انتهاء أزمة الوقود واختفاء الصفوف قريباً.