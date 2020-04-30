لجنة إزالة التمكين تستلم سيارتين نهبهما نجلا عبدالباسط حمزة

استلمت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، سيارتين من ضمن ثلاث سيارات كان قد تم نهبها مساء الثلاثاء الماضي، بواسطة محمد عبدالباسط وحمزة عبدالباسط حمزة وآخرين، بعد تعديهم على قوات الحراسة المتواجدة في المزرعة المستردة الواقعة بحلة كوكو.

وأشارت اللجنة في تعميم صحفي تلقته (أخبار الخليج 365)، الخميس، إلى عدم صحة المعلومات والصور المتداولة لخمور تم ضبطها داخل المزرعة، موضحة أن مثل هذه الشائعات لا تشبه الثورة وروحها في تحري المصداقية والموثوقية والعدالة.

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وأكدت اللجنه أن هناك العديد من الملفات التي ستفضي لاتخاذ قرارات تفرح الشعب السوداني فرحة ثالثة قبل العيد، وستصدر اللجنة القرارات وتنشرها كالمعتاد عبر مؤتمر صحفي يعلن تاريخه لاحقاً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)