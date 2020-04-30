توجيه بتشديد إجراءات الحظر الصحي وحجز العربات المخالفة وسحب الترخيص ورخص القيادة

وجهت لجنة أمن ولاية الخرطوم بحجز العربات التي لا تحمل تصريح مرور، وإلغاء ترخيص المركبة وسحب رخصة القيادة وتقديم المخالفين لمحاكمات عاجلة، بالإضافة لزيادة ارتكازات المرور، مشددة على تفعيل المرسوم الصادر من رئيس مجلس الوزراء وتطبيق العقوبات التي نص عليها المرسوم ومنع أي شكل من أشكال التجمعات.

وأكد مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق شرطة عزالدين الشيخ علي منصور، في اجتماع طارئ للجنة، اليوم الخميس، بحسب صحيفة السوداني تشديد الإجراءات الخاصة بتطبيق الحظر الصحي الشامل، مشيراً إلى تصاعد الإصابة بفايروس كورونا، مناشداً المواطنين بعدم الوقوع في المخالفات.

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وطالبت اللجنة، المواطنين، الالتزام الكامل بموجهات وزارة الصحة حفاظا على سلامتهم كن الوباء، مبدية تحفظها على الحركة الواسعة للسيارات خلال فترة الحظر، منوهة على اطمئنانها لانسياب السلع الأساسية للمواطنين خلال تواجدهم بمنازلهم، كما وقفت على الأحوال الأمنية بالولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)