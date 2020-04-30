القوات المسلحة تنفي وصول طائرة إماراتية لدعم أحد طرفي الصراع بليبيا

نفت القوات المسلحة السودانية وصول طائرة إماراتية للسودان لنقل جنود لدعم أحد طرفي الصراع في ليبيا.

ووصفت في بيان لها اطلعت (أخبار الخليج 365) عليه، ما نشرته قناة الجزيرة الإخبارية بالمعلومات الكاذبة التي تندرج تحت عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة البلاد ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا.

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وأوضحت: أنه تم نسج أخبار، وصفتها بـ(الكاذبة) تزامنا مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية بمناسبة شهر رمضان المعظم للأسر الفقيرة تحتوي على مساعدات صحية وانسانية.

وقالت وفقاً للبيان إلى أنه لم يكن من طبيعة مهمة هذه الطائرة نقل أي محتويات أخرى من السودان والحديث عن حضور مسئول أمني إماراتي وحمل الطائرة لعسكريين سودانيين لدعم أحد الفرقاء الليبيين عار من الصحة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)