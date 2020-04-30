الشعبي يستغيث بالصحة العالمية

طالب حزب المؤتمر الشعبي، منظمة الصحة العالمية، بممارسة دورها من أجل إنقاذ الوضع الصحى بالبلاد، والسعي للحد من انتشار المرض، والعمل على حماية المواطنين من السياسات المضطربة.

وأشار الحزب إلى عدم المهنية وغياب الشفافية لمواجهة هذه الجائحة، والعمل على حماية النزلاء والعاملين بالسجون السودانية بما تقتضيه القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

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واكد الشعبي في بيان له صدر (اليوم) وتلقت ( أخبار الخليج 365) نسخة منه، أن وزارة الصحة تتبع الإجراءات الاحترازية المطلوبة من حجر لبقية المعتقلين والمحكومين والعاملين بالسجن بعد الإعلان عن إصابة أحمد هارون بالكورونا، مشدداً على ترك الأطباء المباشرين للعمل بالسجن، وأنه لا يوجد أي طبيب الآن بسجن كوبر وبقية السجون بولاية الخرطوم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)