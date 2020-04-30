إعفاء مدير الهيئة وتشكيل لجنة لطوارئ المياه بولاية البحر الاحمر

اصدر والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن حافط التاج، قراراً ولائياً بإعفاء مدير هيئة المياه بالولاية المهندس مبارك فتح الرحمن، وتكليف المهندس عمر عيسى طاهر خلفاً له.

وأصدر الوالي قراراً آخر بتشكيل غرفة لطوارئ المياه بالولاية، وذلك في إطار الإجراءات الإدارية والفنية لمعالجة قضايا المياه، إثر احتجاج المواطنين على أزمة المياه التي شهدتها أحياء مدينة بورتسودان خاصة القطاع الجنوبي من المدينة، والتعبير عن ذلك بإشعال النيران في الإطارات التالفة وإغلاق طرق المواصلات الرئيسية بالأحياء.

ونص القرار الخاص بحسب صحيفة السوداني بتشكيل غرفة طوارئ المياه بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، على أن تضطلع الغرفة بإدارة تناكر المياه وتوظيفها لتوفير المياه للأحياء الطرفية بمحلية بورتسودان والمحليات الأخرى، والإشراف على التناكر التجارية، وتوفير الوقود اللازم لتشغيلها، بالإضافة إلى حصر الأحواض وتزويدها بالمياه وفق جدول زمني محدد، وتثبيت تسعيرة محددة لبيع المياه، والاستعانة بلجان التغيير والخدمات في مجال الرقابة وتوزيع المياه.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)