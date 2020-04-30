عاجل | نشر قوات من الجيش والدعم السريع لتطبيق الحظر الشامل بالخرطوم

الخميس 30 أبريل 2020 كتب محمد أمين اعلنت لجنة طوارئ مجابهة كورونا بولاية الخرطوم اتخاذ أعلى درجات التشدد في تطبيق الحظر والاغلاق الشامل لولاية الخرطوم، وزيادة اعداد القوات النظامية والارتكازات وتعزيز اعمال مراجعة اذونات المرور.

Advertisements وكشفت اللجنة عن مشاركة القوات المسلحة بعدد (٥٥٠) وقوات الدعم السريع بعدد (٢٧٠٠)لتطبيق الاغلاق الكامل . واصدرت اللجة قرارا بوقف امداد الطلمبات بالوقود لمنع تكدس العربات والتجمعات، وخصصت (١٥) طلمبة للطوارئ. وأكدت اللجنة في بيان توفر السلع من الخبز والسكر المدعوم وسلة الغذاء للفئات المتأثرة بالحظر.

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