إعتقال 2 من ابناء نافع على نافع في احتجاجات بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت السلطات ( 25) من ابناء المعتقلين من امام سجن كوبر، من بينهم عبادة وأُبي نافع علي نافع، اثناء تتفيذهم وقفة إحتجاجية للمطالبة بنقل ذويهم إلى الإقامة الجبرية بمنازلهم.

ووفقاً لمصدر تحدث لـ(السوداني)، فإن الاعتقال طال كلا من مهند الشيخ، والبراء أحمد وماجد أحمد وآخرون.

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