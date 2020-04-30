إعفاء مدير هيئة المياه بالبحر الاحمر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدر والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن حافط التاج، قراراً ولائياً بإعفاء مدير هيئة المياه بالولاية المهندس مبارك فتح الرحمن، وتكليف المهندس عمر عيسى طاهر خلفاً له.

وأصدر الوالي قراراً آخر بتشكيل غرفة لطوارئ المياه بالولاية، وذلك في إطار الإجراءات الإدارية والفنية لمعالجة قضايا المياه، إثر احتجاج المواطنين على أزمة المياه التي شهدتها أحياء مدينة بورتسودان خاصة القطاع الجنوبي من المدينة، والتعبير عن ذلك بإشعال النيران في الإطارات التالفة وإغلاق طرق المواصلات الرئيسية بالأحياء. المادة السابقة خلية كيزانية.. بقلم معتصم محمود المقالة القادمة إغلاق مستشفى شهير بالخرطوم بسبب إغلاق مستشفى شهير بالخرطوم بسبب كورونا

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