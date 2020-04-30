خلية كيزانية.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
▪️ما يُسمى بــ (إتحاد الموظفين المستقلين بمصلحة أراضي ولاية الخرطوم) أصدر بياناً رافضاً فيه نزع أراضي عبدالباسط وصحبه مشيراً لأراضي أُسامه داؤود و محمد صالح (كوفتي) !!
▪️(إتحاد الموظفين المستقلين) كيان وهمي والصحيح (كيزان المصلحه) لكنهم لا يستطيعوا إستخدام كلمة الإسلام مجدداً فتوارو خلف مفردة (المستقلين) هروباً من كلمة (الإسلاميين) التي بات لشعبنا موقف حاسم منها.
▪️تجارة الدين لم تعد رابحه بعد أن كشفها الشعب خلال(30) عام وجاءت لجنة التفكيك لتكشف الباقي. ▪️تخلوا عن كلمة الإسلام فكل تنظيمات الزواحف الجديده خاليه منها، من ذلك حشد وحزب العداله و شباب الثوره وقس على ذلك. ▪️بيان كيزان مصلحة الأراضي حاشد بغباء كثير من ذلك رصده أراضي أكبر أثرياء السودان (أُسامه داؤود ومحمد صالح كوفتي) و المطالبه بمحاكمتهم !!
▪️رصد أغبياء الأراضي أكد بجلاء ان أراضي الثنائي أقل من أراضي عبدالباسط بل أقل من مساحة قطعه واحده من اراضي عبدالباسط !! ▪️قيمة أراضي أُسامه داؤود أقل من دخل يوم واحد من شركاته المتعدده ومصانعه. ▪️أغبياء مصلحة الأراضي لا يدركون ان المليارات تدخل خزانة أُسامه كل ساعه وليس كل يوم من مطاحن سيقا ومصانع المكرونه والكولا و الحليب ومياه الصحه و توكيلات المارسيدس وعدد من الشركات الألمانية واليابانيه والكوريه والصينيه فضلاً عن شركات الزراعه والدواء والذهب والبترول.
▪️عموماً البيان كشف عن (خليه كيزانيه) بمصلحة أراضي الخرطوم والوضع يتطلب سرعة إجتثاثها يا لجنة الإزاله. ▪️بالمناسبه، أين جهاز الأمن من مثل هذه الحركات الكيزانيه !!.
▪️لو كُتب مثل هذا البيان في زمن الرقاص لتم إعتقال العشرات من منسوبي المصلحه ولتمت معاقلبتهم بالخازوق الدبري. ▪️بالمناسبه حتى متى تتلكأ خطوات إنشاء جهاز الامن الداخلي !!
▪️القاعده البشريه لجهاز الأمن الجديد موجوده عبر لجان المقاومه. �� التحيه لشهداء الثوره ▪️(من اجلنا اختاروا المنون).
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