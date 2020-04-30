ثورة كيف وخرفاننا في مسقط.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الثورة ليست تغيير حكام

*ولكنها تغيير مفاهيم وقناعات وسلوك

*وطالما عدم احترام الاسبقية هو واحد من سماتنا في المخابز والطلمبات الي اليوم

*تبقي ثورتنا لسسسة طفلا يحبو

*ناس تبيت في صفوف الجاز والبنزين

*وناس تجي مع التانكر وترجع بالخلف

*وناس تكب في باغات علي عينك ياتاجر

*ودفارات مضاف اليها تلاته تنوك صناعة محلية

*تعبئعهم التلاتة ليفقد العشرات حصتهم لاجل جشع يقود ذلك الوقود للسوق الاسود علي مرأي ومسمع من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة بمباحثها

*وعلي مرأي من ارواح الشهداء الشباب الذين ثاروا علي مثل هكذا سلوك وقدموا ارواحهم فدا لتغيير مفاهيم لاجل وطن يسمو فيه سلوك المواطن عن صغائر التربح من السوق الاسود وعدم احترام الاسبقية

*ايها الناس

*تعمدنا ممارسة السلوك القديم فيه عدم احترام لثورة الشباب التي ادهشت العالم

*واخاف ان تتكرر دهشة العالم حينما تفشل تلك الثورة المدهشة نتيجة ذلك السلوك الرجعي

*نحن شعب يحب المحسوبية ويكره المساواة واحترام الغير والاعتراف بسلوكه

*في شأن الوقود مثلا

*قرار الدولة بشأن الحجر كان الحظر وعدم التجوال وايقاف المواصلات العامة

*يبقي معناها شنو لما يومي تجد الحافلات تتكدس امام الطلمبات وتتزقه وتملي التنك لتعود نفس الحافلات للتكدس امام نفس الطلمبات في اليوم التالي

*الجاز البتكبو تلك الحافلات بتعمل بيهو شنو وبتوديهو وين غير السوق الاسود او التخزين المخالف لقوانين الطوارئ؟؟؟

*وهل صعب علي الدولة اصدار قرار بمنع سيارات النقل والمواصلات عن صرف الوقود طيلة فترة الركود اي الحظر؟؟؟؟

*نحن شعب يحب المحسوبيه والاستثناءات

*فلو كان منطقيا استثناء الكوادر الطبيه في هذه الظروف من الاسبقية في الطلمبات

*بقية المستثنين ديل مستثننهم فوق شنو؟؟؟.

*وضرورة الاستثناء شنو

*مع العلم بانهم بطلمباتهم الخاصة جوة مناطقهم تزود عربات العمل بكوتتها التي تساعدها علي القيام بعملها

*اما سياراتهم الخاصة فهي سيارات مواطنين طالما كانت للاستعمال الغير رسمي

*لذا نستاء حينما ياتيك احدهم في اول السلم بسيارة بالخلف ضاربا عرض الحائط بكل قيم الثورة ليتزود بالوقود

*ومرات تندهش لان قيمة السيارة لاتتناسب مع الرتبة والمعني واضح

*ايها الناس

*ده مثل لسلوك المواطن

*أما سلوك الدولة فحدث ولا حرج

*نفرح ونهلل بوصول شحنة خرفاننا لمسقط

*خرفان حية

*وقالوا هي من تلك التي رفضت السعودية دخولها لاراضيها

*وقيل ان المخابرات المصرية التي تسيطر علي صادر مواشينا من خلال شركات حتي البيطريين فيها تبعهم

*قيل انهم نصحوا المصدرين ببيعهم للمواشي المرفوضة من السعودية بنصف السعر

*فان كنا نفرح بتصدير المواشي حية مفوتين علي انفسنا ارباحا تتضاعف عشرة مرات حال تصدير اللحوم براها والجلود براها والمخلفات براها

*وان كانت تسيطر علي صادراتنا مخابرات دول اخري

*يبقي سلوك دولتنا زي سلوك مواطننا لسة بعيد عن احلام شهداء الثورة

*ايها الناس

*لازال العالقون معلقون وبصيص امل يبرق عليهم

*فهل تفتح احضان الوطن لابنائه ام يكونوا في عداد الكلب المريض الذي يطرده اهل الدار متناسين اخلاصه وقت العافية؟؟؟

*والعالقون من السودانيين خارج السودان وداخله كتااااار

*وبالامس سمعنا بمبادرة الاخ جمال الوالي لدعم العالقين باثيوبيا من الاهل بواسطة رئيس الجالية الاخ ابوجريشة

*فكانت لفته بارعة ولكنها ليست غريبة علي انسان السودان

*وكم من اخوة واخوات دعموا الاخوة بمصر وغيرها

*دي عاداتنا وياها المحرية فينا

*وده سلوك ثورة

*لكن عالقين اديس يشهوا في العليق

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*في الطلمبات بالذات من الخيار والفقوس خلينا

*استثناء الكوادر الطبية رضينا

*لكن تاني

*معليش ياوالينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال اسي نحنا جوووة ماعالقين؟

والي لقاء

سلك