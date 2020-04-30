كلام الطير في الباقير..يا دكتور!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*عفوا يا دكتور!

*هذا كلام لا يغني ولا يسمن من جوع!

*كلام لا يدخل الدماغ!

*نعم..كلام لا يسوى ثمن الحبر الذي كتب به ولا يسوى الوقت الذي استهلكته قراءات الشارع الرياضي والمتابعين للشان الرياضي من عشاق الساحرة المستديرة علي امتداد ارض وطننا الحبيب بما فيها الجزء الذي اقتطعه الانفصال بسبب اسفين اليهود الذي تم وضعه بين ابناء الوطن الواحد شماله وجنوبه قبل ما يقرب من قرن من الزمان وظلت تلك الايادي تنفخ في ناره حتى تم الانفصال قبل سنوات قليلة!

*نعم..كلام الطير في الباقير كما يقول المثل العامي والذي لم يعرف له تفسير واضح حتى الان حيث اختلفت التفاسير حوله حيث قالت فئة بان هذا المثل مقصد به منطقة الباقير المتاخمة للنيل في ولاية الجزيرة وهي منطقة زراعية تكثر فيها الاشجار التي تاوي الطيور بمختلف انواعها ومسمياتها والتي تتجمع وتصدر اصواتا مختلفة وتفسير اخر يشير الي ان كلمة باقير معني بها جمع بقر وهي منطقة مرتفعة قليلا علي شواطيء النيل يتجمع في اشجارها الطير عقب انحسار الماء وتصدر الطيور اصواتا مختلفة وغير مفهومة ولكن الثابت فيها انها تسبح بحمد ربها كما ورد في القران الكريم وذلك التسبيح لا يفقه ولا يفهمه احد بنص القران حيث لم يتلعم احدا من البشر منطق الطير ولغته سوى سيدنا سليمان الذي سال ربه ان ياتيه ملكا لا ينبغي لا حد من بعده وقد كان.

*نعم..تصريحات وردت علي لسان الدكتور ابوجيل الامين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم والذي قال في حديث منسوب اليه جاء فيه ما يلي ..( أعلن الاتحاد السوداني كرة القدم عدم انزعاجه من مضي الوقت في ظلّ تعليق بطولة الدوري الممتاز بسبب فايروس كورونا.

وقال الأمين العام للاتحاد الدكتور حسن أبوجبل؛ إنّهم يحتاجون إلى ثلاثة اسابيع فقط لإكمال بطولة الدوري الممتاز وفقًا لعدد الجولات المتبقية.

وأضاف” نتوقّع أن تتضّح الرؤية حول الأوضاع الصحية سواء داخليًا أو خارجيًا بنهاية شهر رمضان، ومعروف أنّ الوباء أثّر على كرة القدم على مستوى بطولات الكاف والفيفا، ولابدّ أنّ تتواكب أيّ روزنامةٍ مع المواعيد الدولية )!

*نعم..الدكتور حسن ابوجبل الامين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم قال في حديثه انهم في الاتحاد غير منزعجين لضيق الوقت وبانهم ينتظرون انفراج الازمة او بمعنى اكثر دقة يتوقعون ان تزول الشدة وتنكشف غمة جائجة كرورنا عقب نهاية شهر رمضان الكريم اي مع مطلع شهر يونيو المقبل وهو التاريخ المحدد لفتح باب الانتقالات والتسجيلات الرئيسة للاتحاد في ظل الروزنامة الجديدة للموسم الرياضي الذي تم تعديله ليواكب الروزنامة العالمية حيث تبدا عجلة دوران الموسم خلال شهري اغسطس وسبتمبر علي ان يغلق الموسم الرياضي ابوابه في نهاية مايو ما يعني ان حديث السيد الدكتور لا يسنده منطق ولا يستسيغه عقل ويعتبر حديثا غير مقنعا لانه يخالف الواقع الذي سعى الاتحاد الحالي لتبديله وضحى بسنتين لاجل ان تكتمل الصورة حيث عدل نظام منافساته تماما وقسم الدوري الي مجموعتين حتى في اللفة الاخيرة للفرق التي تمثل قاريا وتلك التي تبحث عن البقاء وطوق النجاة من الهبوط!

*نعم..مع نهاية شهر رمضان الفضيل لن تكون هنالك مساحة لاكمال الموسم الكروي بعد زوال هذا الكابوس باذن الله حيث ان الموسم الجديد يجب ان يفتح ابوابه في يوليو لبداية الاعداد بعد ان تكون الاندية قد اكملت فترة التعاقدات والانتقالات في شهر يونيو وقبل ذلك حدد الاتحاد الافريقي نهاية شهر نهاية مايو المقبل لتسمية الفرق المشاركة في منافستيه الابطال والكونفدرالية علما بان السودان سيشارك باربعة اندية بفضل النتائج الباهرة لزعيم الكرة السودانية نادي الهلال الذي ظل يغرد وحيدا في الادوار الكبرى لبطولتي الكاف خلال السنوات الاخيرة في ظل تساقط جميع الاندية مبكرا بقيادة المريخ ومن الادوار التمهيدية..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*قديما قيل اذا كان الذي يتحدث (مجنونا)فالمتلقي او المستمع يجب ان يكون عاقلا وواعيا للحديث الذي يستمع اليه وهذا ينطبق علي تصريحات السيد الامين العام الذي لا يستقيم وواقع الحال حيث لا يمكن ان يضحى الاتحاد بروزنامته العالمية ليعود مجددا لنظامه القديم ليكمل موسما في ظل اعلان العديد من الاتحادات نهاية موسمها الرياضي بسبب كورونا!

*موسمنا الرياضي في خبر كان!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!