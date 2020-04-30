كيف يتابع البشير (اغاني واغاني) في سجن كوبر؟.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# الحصة الصباحية /

هل تعلم – ان احمد بلال عندما كان وزيرا للاعلام تم استضافته في برنامج (اغاني واغاني) في ثلاثة مواسم مختلفة للبرنامج – وكان احمد بلال عندما يستضاف في البرنامج يحاول دائما ان يثبت ان (اغنية الحقيبة) لها علاقة بالمشروع الحضاري للانقاذ – رغم ان احمد بلال جاء للانقاذ عن طريق (المخالطة)!!

فيصل محمد صالح هو وزير الثقافة والاعلام بعد الثورة، وهو صحفي وناقد وشاعر كتب اغنية (يلا يا اولاد المدارس) الشهيرة لفرقة عقد الجلاد لماذا لم يتم استضافته في برنامج (اغاني واغاني)؟.

لولا حكاية انسحاب كمال ترباس وهدي عربي ومكارم بشير لقلت ان البرنامج تم تسجيله قبل سقوط النظام البائد.

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• ناس الانقاذ في بداية حكومتهم كان عندهم (تقليعة) رائجة عنهم ، يحسبونها من (تواضعهم) الجم.

• الله يسألني دي حاجة بشهد عليها – أي مسؤول في الانقاذ كانوا بيسألوه عن (وجبته) المفضلة – كان بقول ان وجبته المفضلة هي (العدس).

• العدس عيشتو تطير.

• لمن نحن بقينا نكره العدس – بقى عندنا عقدة منو.

• يضربوا في اللحوم ، مشوياتها ومحمراتها ما لذ منها وما طاب وبقوموا بالحلويات ، ولمن تسأل الواحد منهم عن وجبته المفضلة يقول ليك برأس مرفوع (العدس).

• كانوا يشاركوننا في (العدس) في تلك النواحي.

• هم كانوا يعتبرون ذلك تواضع منهم – اذ كانوا يعتقدون ان اعلانهم عن حبهم للعدس وتفضيلهم له ، دلالة على التقشف والبساطة ومشاركة الشعب في همومه ومعاناته.

• بالمناسبة انا ما عندي رأي في (العدس) – لكن دا رأي ناس الانقاذ.

• اعملوا شير.

• اتذكر قبل استشهاد الشهيد الزبير محمد صالح ان خرج الراحل في برنامج (ايام لها ايقاع) مع حسين خوجلي وقال ان وجبته المفضلة هي (العدس).

• اتذكر السودان كله طلع يتكلم عن الحتة دي.

• الكتّاب دبجوا المقالات وزينوها حديثا عن (العدس) الذي تواضع الزبير محمد صالح وجعله وجبة مفضلة له.

• اعملوا شير.

• حتى ان هناك بعض الكتّاب من حسب ذلك للزبير محمد صالح في ميزان حسناته ..حسبوه له ما نحسبه نحن لمهند الطاهر عندنا يسجل (هدفا) ، فننتظر (هوبته) زي (المسلسل العربي).

• اعملوا شير.

• الزبير محمد صالح رحمة الله عليه – قد يكون هو (الصادق) الوحيد من اهل الانقاذ لذلك رحل من هذه الدنيا لأنه (صادق).

• طبعا الكلام دا ما عندو علاقة بالصادق المهدي.

• عندنا قريبنا – الايامات دي قدر ما افتح ليه سيرة بقول لي ما تجيب لي سيرة الصادق المهدي.

• لو كنت بكلموا عن (الغاز) – بقول لي ما تجيب لي سيرة الصادق المهدي.

• عشان ما تقعدوا تتلخبطوا ساكت.

• في رمضان مرات بتحصل (لخبطة).

• مرات بشغّل (عثمان حسين) ، واقعد اسمع فيه ، فجأة بلقى نفسي بسمع في (حسين الصادق).

• اللخبطة بتحصل.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• مثلما كان (العدس) عند اهل الانقاذ نوع من (التواضع) ، والقشرة في الحوارات الصحفية والتلفزيونية ، كان كذلك برنامج (اغاني واغاني) نوع من انواع (العطور) عند اهل الانقاذ.

• أي مسؤول من ناس الانقاذ تسألوا في رمضان عن برنامج يتابعه كان بقول برنامج (اغاني واغاني)!!.

• انتوا فاكرين ضحكة السر قدور دي من فراغ.

• ودا نوع يحسبه الانقاذيون من (التواصل) الثقافي مع الشعب.

• وحقيقة الشعب السوداني كله كان بتابع برنامج (اغاني واغاني) – لكن وقت يطلع مسؤول كبير ويقول ليك بتابع برنامج (اغاني واغاني) ، فان ذلك دلالة على ان الحكومة متابعة أي شيء.

• وعارفة كل حاجة – على رأي عادل امام ، هو في حد بيعرف اكتر من الحكومة.

• حكومتنا شالت كي شيء.

• هند.

• وكرتي.

• وعبدالباسط.

• علبة هندسة ما خلوها لينا في البلد دي.

• بالمناسبة نحن من (تقشفنا) كان بنتسلف (المسطرة) في المدرسة ..نسطر بيها ونرجعها.

• وبنشحد (البرجل).

• وبنديّن (اللستيكة) او (المحاية)…نمحى بيها ونعيدها لي سيدها.

• ابواتنا – رحمة الله عليهم كانوا بعتبروا الحاجات دي (المسطرة) وما تلاها من لستيكة وبرجل نوع من انواع (الترف) المدرسي.

• كلام فراغ ساكت كانوا بشوفها!!.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• اغاني واغاني رغم جودته وهو برنامج (انقاذي) – او هكذا ارادت له الحكومة – وما عاوزين ندخل في تفاصيل (تمكين) البرنامج ، ولا عاوزين نطالب بإزالته …عشان نحن ما عندنا مشكلة مع (الابداع) حتى لو كانت فيه شبهة (مخالطة) للانقاذيين.

• الرئيس المخلوع البشير كان يتابع برنامج (اغاني واغاني) وقد اعلن عن ذلك في اكثر من مناسبة ، ومعروف عن البشير انه زول بتاع (طرب) – لو سمع ليه صوت (مروحة) ساكت ناهيك عن (دلوكة) ممكن تلقاه بيعرض جوة الدارة.

• رئيس بتاع (هجيج) و (رقيص).

• 30 سنة بيرقص!!.

• هسع انا بقول في اوقات كثيرة كدا يا جماعة اهبشوا لينا (البرهان) – دقوا ليكم (دلوكة) – لو البرهان نزل فيها وعرض – اقنعوا منو.

• لو عمل كدا – ما بعيد تاني يقول ليكم (سني دي كسرتها لمن وقعت من السقالة).

• الله يستر.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• ندخل مدخل (نقدي) ونقول ان برنامج (اغاني واغاني) هذا الموسم شهد اسوأ موسم له.

• نحكم على البرنامج من خلال (4) حلقات قدمت في البرنامج الى جانب ما اشيع عن الحلقات القادمة.

• السر قدور لم يعد عنده جديد ليقوله – قال أي شيء- الزول دا مشكور ما فضل إلّا يقول ليكم ابوصلاح كان بياكل (الفول) بدون زيت – والعبادي كان عندو (34) جوز حمام في برجه وفردة (ارملة)!!. وعبدالرحمن الريح كان بيلبس حذاء مقاس (47).

• ضحكة السر قدور ذاتها بقت زي (اعادة) الهدف الذي لا يحسب.

• زي ملاح البامية البايت.

• قاعد في التلاجة 3 اسابيع.

• الحلقات التى قدمت من البرنامج حتى الآن يسطير عليها بصورة مطلقة عاصم البنا الذي كان (اوفر) شديد في بدله.

• اوفر في اللبس.

• افرط في الحتة دي واسرف!!.

• عاصم البنا لقى برنامج اغاني واغاني خلا …ما فيه فرفور وعصام محمد نور اخد راحتو واتجدع في ناس ملاذ ميرغني ومكارم بشير.

• هدي عربي احساس (الكلثمة) اصبح عندها عالي شديد …والكلثمة تلك غدد تتضخم بشعور صاحبتها بانها (ام كلثوم).

• والله يا هدي عربي لو كان كملت جميلك وانسحبت من البرنامج كان عملتي فينا (جميل) عمرنا ما بننساه ليك.

• البرنامج الى جانب اختياراته الفطيرة للاغنيات وتكراره له الى جانب تكرار المعلومات، جاء لنا في هذا الموسم باسماء في حافلة (السوق الشعبي) ام درمان ما بتقعد.

• بتكون واقفة.

• يقابل تواضع برنامج اغاني واغاني التطور الكبير الذي حدث في برنامج (يلا نغني) في قناة الهلال اذ تقدم قناة الهلال افضل مواسم (يلا نغني) هذا الموسم – عصام محمد نور وجمال فرفور احدثا اضافة كبيرة في البرنامج.

• يعاب على برنامج (يلا نغني) رغم اضافة (التقرير) الذي يقدم في بداية البرنامج (الونسة) التى لا قيمة لها في البرنامج والتى تدور بين مقدمة البرنامج ليزا شاكر وضيوف البرنامج.

• يا فرفور انتوا احسن تغنوا ساكت ..ما تتكلموا.

• غير لائق ان تحدثونا عن (الكريمات) وتفتيح (البشره) ، في ممازحات (بايخة) بينكم تدور حول طرقكم في تفتيح بشرتكم.

• هذا شيء لا يليق ببرنامج تلفزيوني في رمضان – ما يحدث في البرنامج من نقاش لا يرقى ان يعرض حتى في فقرة (كواليس) البرنامج التى تعرض في نهاية البرنامج.

• لكن مع هذا حقق البرنامج تقدما كبيرا ..نحسب ذلك للمخرج والمعد عادل الياس الذي وضع بصمة جميلة في البرنامج.

• قناة الخرطوم ايضا تقدم برنامج رائع في نفس لاتجاه (معاني الاغاني) ..وتحسن قناة انغام ايضا في برنامج (حول الرق).

• لا بد من القول هنا ان منار صديق وشموس الى جانب حسن شرف الدين واحمد محمد احمد عوض اجادوا بشكل رائع …وهم جميعا افتقدهم بصورة واضحة برنامج (اغاني واغاني)..وكانوا يمكن ان يحدثوا نقلة كبيرة في برنامج (يلا نغني) لو كانوا ضمن طاقم البرنامج الغنائي.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• الطاقم التنفيذي لحكومة الانقاذ قسم (سجن كوبر) – لا بد من انهم افتقدوا برنامج (اغاني واغاني) في الهوا الطلق هذا الموسم.

• لكن لا نستبعد ان يتم تمرير (البرنامج) للبشير وعبدالرحيم احمد حسين واحمد هارون وعلي عثمان محمد طه ونافع علي نافع.

• وان كنت ارى ان يتم ذلك (جهرا) – او (غصبا) – عشان متابعة برنامج (اغاني واغاني) في هذا الموسم (عقوبة) ناجعة.

• قالوا ليك البشير ما بفوت (ضحكة) للسر قدور في البرنامح.

• اما عبدالرحيم محمد حسين فهو يطابق (القهوة) ويجهزها للرئيس المخلوع ليشربها مع البرنامج.

• علي عثمان محمد طه بتشيلو (نومة) في الفاصل الاعلاني الاول للبرنامج.

• اما نافع علي نافع فهو في صراع وخلاف دائم مع البشير حول (الريموت) من اجل متابعة (ريحة البن) في نفس التوقيت في تلفزيون السودان.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• ………….

متاريس

• عادل امام في (فلانتينو) زي المهاجم الذي كان بيلعب في الهلال او المريخ ومشي لعب في احد اندية الولايات.

• ما اقتنعت بيه.

• محمد رمضان – اثبت انه يستحق (الضجة) التى خلقها …امكانيات هائلة.

• …………….

• الصبة الاخيرة / عندنا (حوش) و (غرفة) رائحة في بيتنا الكبير..خايف القاهم ضمن عقارات واراضي عبدالباسط حمزة….ناس (التوم ود حلب) طلع عندهم (زقاق) في اراضي علي كرتي!!.