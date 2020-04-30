الزعيم يعلن موقفه من السينما ومن مسلسله الجديد

الخليج 365 :

أعلن الفنان والممثل الشهير عادل إمام عن موقفه من العودة إلى السينما وعن رأيه بمسلسل “فلانتينو” الذي يعرض في موسم رمضان الحالي. وفي تصريحات للصحافة قال الممثل إنه لا يفكر حاليا بالعودة إلى السينما، ويكتفي بلقاء الجمهور من خلال الدراما التلفزيونية التي تذهب إلى بيوت الجماهير، فالسينما تتطلب أن يذهب الناس إليها، وهذا الأمر صعب في ظل الظروف الحالية. وحول مسلسل “فلانتينو” الذي شارك فيه مؤخرا قال الممثل: “إن الشركة المنتجة وفرت كل ما يساعد على النجاح، وساهم في تألق المسلسل أيضا روعة كتابات أيمن بهجت قمر، وقيادة المايسترو رامي إمام”، وأوضح أن رأيه بالمسلسل ليس تحيزا، والدليل على نجاحه هو ردود أفعال الجمهور الذي يشاهده على القنوات المصرية والعربية. وأشاد إمام بفريق عمل المسلسل قائلا:” لا يمكن أن يتحقق الهدف المطلوب من المسلسل إلا بتعاون كل الممثلين، وقد كانت الأجواء مرحة ومريحة خلال التصوير، التنافسية في إجادة العمل كانت من أجل متعة الجمهور وتقديم مسلسل تجتمع حوله كل العائلة المصرية والعربية”. وحول نيته في المشاركة بعمل جديد قال إمام:”إنه تعود بعد كل عمل أن يأخذ فترة راحة لمتابعة ردود أفعال الجمهور والنقاد حول العمل الذي انتهى منه”. وألف مسلسل “فلانتينو” الذي يعرض في موسم رمضان الحالي الكاتب أيمن بهجت قمر، وأخرجه رامي إمام، وشارك فيه عدد من النجوم مثل دلال عبد العزيز، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا ياسين، وإلهام عبد البديع.