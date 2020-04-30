نانسي عجاج تعلن مساندتها للجيش الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت الفنانة نانسي عجاج أن الكوادر الصحية هي درع الوطن والثورة الأول، من شهيد معتقلات بيوت الأشباح الدكتور علي فضل إلي شهيدة الواجب في مكافحة الكورونا الممرضة أمل النور، وعبرت نانسي عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن شعورها بالفخر ومساندتها للجيش الأبيض، حيث كتبت:(بنقول ليكم نحن فخورين بيكم ومعاكم قلبا وقالبا وحنكون ليكم سند وضهر قوي بي إلتزامنا بي إرشاداتكم وتوجيهاتكم).

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