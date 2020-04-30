الكاف يطالب الإتحادات بحسم مصير البطولات

الخليج 365 : أرسل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” خطابات لجميع الإتحادات المحلية في القارة طالب فيها بتحديد موقف كل إتحاد و خطته بخصوص مصير المسابقات المحلية هذا الموسم سواء بإلغائها أو استكمالها. وأعطى الكاف مهلة للإتحادات حتى 5 مايو القادم للرد على المراسلة و الإدلاء بالتفاصيل الخاصة بمصير المسابقات المحلية و في صورة إتخاذ قرار بإستئناف النشاط لابد على كل إتحاد إرسال الاستراتيجية التي سيتبعها من أجل استمرار المسابقات. وسيقوم الكاف على ضوء هذه القرارات بتحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف ووضع ترتيبات الموسم الجديد. المادة السابقة دراسة بريطانية تكشف عن “عوارض جذابة” للإصابة بفيروس دراسة بريطانية تكشف عن “عوارض جذابة” للإصابة بفيروس كورونا المقالة القادمة تركيا توجه نداء عاجل إلى العالم بعد إعلان حفتر تسلمه مقاليد الحكم في ليبيا

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