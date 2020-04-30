دراسة بريطانية تكشف عن “عوارض جذابة” للإصابة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
توصل علماء بريطانيون بعد دراسات علمية مطولة إلى الأمراض والعوامل التي تجذب فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان وتعرضه للخطر أكثر من غيره من الأشخاص.
نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تفاصيل الدراسة حيث أشارت إلى وجود “عوارض جذابة” في الإنسان تجذب فيروس كورونا المستجد لإنسان على غيره من الأشخاص.
وبحسب الدراسة فإن أبرز العوارض الجذابة للفيروس هم الأشخاص الذين يعانون من السمنة الزائدة وبالتالي فإن الجسم سيكون معرضا للإصابة بالفيروس نظرا للمناعة الضعيفة التي يتميز بها الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.
كما أن الأشخاص المصابين بمرض الخرف ومرض السكري هم عرضة لفيروس كورونا المستجد أيضا، بالإضافة إلى أمراض جذابة للفيروس منها الذين يعانون من الشلل النصفي والمصابين بأمراض الرئة وأمراض متعلقة بالكلى.
كما تشير الدراسة إلى إمكانية المرضى الذين يعانون من الربو من التقاط فيروس كورونا أكثر من غيرهم من الأشخاص.
وقال بروفيسور بريطاني متخصص في مجال علوم القلب والأوعية الدموية والعلوم الطبية، نافيد ستار، إنه إذا كان الشخص بصحة جيدة فسيكون لديه قدرة جيدة على مواجهة الفيروس أما الجسم المريض فهو أكثر عرضة للإصابة بالفيروس وصعوبة مواجهته.
جاءت هذه النتائج بناء على دراسات لأشخاص لديهم العوارض أعلاه.
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