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اللجنة الفنية للطوارئ الصحية: قرار مرتقب بإغلاق مناطق بنهر النيل بسبب”كورونا”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمنّت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بولاية نهر النيل على الشروع في قفل المناطق التي أظهرت حالاتٍ إيجابية لوباء”” المستجدّ، ووضع برنامج رصدٍ يومي للمحليات للإطّلاع على مدى تنفيذ قرارات الحظر المنفذّ.

وجاء ذلك خلال اجتماعٍ التأم اليوم”الخميس” بعطبرة للجنة الفنية للطوارئ الصحية بدائرة الصحة ترأسه عبد المنعم بلة.

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وناقش الاجتماع تقريرًا مفصلاً عن الوضع الصحي بالولاية دفع به من قبل إدارة الترّصد المرضي.

وكانت ولاية نهر النيل قد شهدت”3″ حالاتٍ بفيروس”كورونا” المستجدّ خلال الأيام الماضية.

وحتى”الأربعاء”، ارتفعت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد ـ19″ في السودان إلى”375″، فيما تعافى”32″، وتوفي”28″.

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