شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أمنّت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بولاية نهر النيل على الشروع في قفل المناطق التي أظهرت حالاتٍ إيجابية لوباء”كورونا” المستجدّ، ووضع برنامج رصدٍ يومي للمحليات للإطّلاع على مدى تنفيذ قرارات الحظر المنفذّ.
وجاء ذلك خلال اجتماعٍ التأم اليوم”الخميس” بعطبرة للجنة الفنية للطوارئ الصحية بدائرة الصحة ترأسه عبد المنعم بلة.
وناقش الاجتماع تقريرًا مفصلاً عن الوضع الصحي بالولاية دفع به من قبل إدارة الترّصد المرضي.
وكانت ولاية نهر النيل قد شهدت”3″ حالاتٍ بفيروس”كورونا” المستجدّ خلال الأيام الماضية.
وحتى”الأربعاء”، ارتفعت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد ـ19″ في السودان إلى”375″، فيما تعافى”32″، وتوفي”28″.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الفنية للطوارئ الصحية: قرار مرتقب بإغلاق مناطق بنهر النيل بسبب”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.