تدشين برنامج من المنتج إلى المستهلك

الخليج 365 :

دشن وزير الصناعة والتجارة مدنى عباس مدنى صباح اليوم برنامج من المنتج الى المستهلك فى اطار تخفيف اعباء المعيشة على المواطن وشكر مبادرة اتحاد الغرف الصناعية وأصحاب الشركات والمصانع والموردين والمنتجين كشركاء فى هذا البرنامج ولجان الحرية والتغيير وحكومة ولاية الخرطوم وممثلى البنوك واللجنة التنفيذية لمعاش الناس مشيدا بالدور الهام الذى يقوم به القطاع الخاص كشريك للقطاع العام دون تضارب مصالح وقال ان الحكومة ستعمل فى عدة مبادرات لإزالة التشوهات السعرية جراء الاحتكارات والتخزين الضار واضاف الهدف من البرنامج تحسين الحالة المعيشية للمواطن و اكد أن البرنامج سيشمل كل مدن السودان و خاضع للتجربة والتقييم و ازالة أى إخفاقات قدتطرأ .

من جانبه قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله ان هذا البرنامج يهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار المصنع للمواطنين وبجودة افضل

و اعتبره حملة للبيع المباشر للسلع الإستهلاكية مشيرا إلى انه برنامج تجريبى يبدأ بولاية الخرطوم التى تطبق ساعات الحظر الكامل .

و اكد الوكيل على أهمية هذه المبادرة كاشفا عن نقاط التوزيع في داخل ولاية الخرطوم كمرحلة أولى و تشمل كل من العباسية بامدرمان وبري بالخرطوم والحاج يوسف وشمبات والصبابي بمراقبة لجان الخدمات والتغيير وسيعمم على جميع الولايات