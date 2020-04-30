إيقاف العمل بمؤسسات صحية خاصة في ولاية الجزيرة

الخليج 365: أصدر مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الجزيرة، فخر الدين علي ياسين، قرارًا اليوم”الخميس”، بإيقاف العمل بالمؤسسات الصحية الخاصة، والتي تشمل المستشفيات والمستوصفات والمراكز ومعامل العيادات وعيادات الوسط والأسواق. وفقًا لفخر الدين، فإنّ القرار يجئ بناءً على توصيةٍ من اللجنة الفنية لمجابهة جائحة فيروس”كورونا”، ومنعًا للازدحام. ووجّه مدير الإدارة العامة للطبّ العلاجي رسالةً إلى أصحاب المؤسسات المذكورة في القرار بتنفيذه دون أيّ تردّدٍ.

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