ابتزاز امريكي للحكومة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عنوان معبر اختارته صحيفة الانتباهة وهى تتناول تعقيدات العلاقات السودانية الأمريكية ، وجاء التحقيق بعنوان :

السودان: بومبيو يهاتف البرهان .. سياسة الإبتزاز الامريكي والدفع إلى حافة الهاوية .

وحقا انه ابتزاز من الادارة الأمريكية للسودان حكومة وشعبا ، ومن المهم فى هذا الباب ان يفهم اهل السودان خطأ الرهان على الادارة الأمريكية وانتظار خير وانصاف منها وهى الغارقة حتى اخمص قدميها فى وحل الظلم والاستبداد والاستعلاء على الاخرين .

انه حقا ابتزاز امريكى جديد وعدم رعاية للعهود والمواثيق التى قطعتها امريكا على نفسها واعدة بمناصرة الحكم المدنى الديموقراطى فى السودان وازالة كافة العراقيل التى تحول بين البلد ونهضتها وتقدمها ، وعلى رأس هذه العراقيل العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان والتى مازالت باقية تقيد الاخرين فى تعاملهم مع الحكومة السودانية التى جاءت بها الثورة ، وتمنعها الحكومة من تحقيق مطالب الثورة فى الاصلاح الاقتصادى وبسط الرخاء ومعالجة اثار وتركة النظام البائد الباهظة ، لكن كل هذه الآمال والطموحات تصطدم بقرار واشنطون وضع اسم السودان ضمن قائمتها للدول الراعية للارهاب ، وإن كان له من تبرير للامر أيام الانقاذ فلا معنى له بعض اسقاطها بالثورة الشعبية ، الأمر الذى يحول بين الحكومة والتعامل مع كبريات المؤسسات والشركات والمنظمات الدولية خوفا من سيف العقوبات الامريكية المسلط على رقاب الجميع ، هذه هى امريكا التى تقف ضد منح السودان مساعدات دولية للتصدى لكورونا فهل لها الحق يوما فى الحديث عن تحول ديموقراطى أو سيادة حكم القانون.؟

سمعنا الفريق البرهان يقول فى لقائه الاخير مع التلفزيون ان رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب بات قريبا ومباشرة يأتى الرد الامريكى على لسان

المبعوث الامريكي الخاص بالسودان دونالد بوث برده الذى قال بسرعة إن ذلك بعيد المنال ، واضاف نحتاج ان نرى تغيير السياسات فى السودان ، جدير بالذكر ان هذا الكلام جاء عشية الاتصال المربك لوزير الخارجية الامريكى بالفريق البرهان ، وهذا مايدفعنا للتساؤل عن ماتريده امريكا من السودان؟

انها امريكا التي صرحت أكثر من مرة انها تدعم المسار الديمقراطي للحكومة المدنية علنا، والان تقف متفرجة على تراكم الازمات ولاتحرك ساكنا ، وهل تتضارب مواقف المسؤولين الأمريكان تجاه السودان بحيث تأتى تصريحات المبعوث الخاص للسودان مع تصريحات بومبيو ام انه تبادل ادوار مقصود لارباك المشهد اكثر فى واحدة من اجلى صور الابتزاز الذى تمارسه ، وهى ليست المرة الأولى التى تتلاعب فيها الادارة الأمريكية بالسودان وقضية ازالته من قائمتها لرعاة الارهاب كما قالت صحيفة الإنتباهة وهى محقة.

*تنويه : هذا المقال استفاد بشكل اساسى من تحقيق الإنتباهة المشار إليه بل استعار مقالنا بعض عبارات الصحيفة ، وهذا مالزم التنويه له.