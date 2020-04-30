دعم مالي من الميرغني للعالقين بمصر

التاريخ: 30-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قدم زعيم الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل، محمد عثمان الميرغني دعما ماليا للعالقين بجمهورية مصر عبر القائم بالأعمال بالإنابة مساهمة منه في حل قضايا العالقين. جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع من مكتبه ضم حسن مساعد مدير المكتب ويسري محمود سكرتير المكتب للسفارة السودانية بالقاهرة ولقائه بالقائم بالأعمال بالانابة خالد إبراهيم الشيخ . ونقل الوفد تحيات الميرغني للقائم بالأعمال بالإنابة وقدم شكره للسفارة لدعم العالقين واسكانهم ورعايتهم الصحية والإعاشية . Advertisements من جانبه وبحسب صحيفة السودانى شكر القائم بالأعمال بالإنابة الوفد وقدم عبرهم التحايا للميرغني وشكره على الدعم المقدم منه للعالقين. وذكر أن مواقفه دائما في الأزمات معروفة ويشهد بها الجميع وهو امتداد لما ظل يقوم به خلال مسيرته العامرة بالبذل والعطاء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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