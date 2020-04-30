سويسرية توافق على ترشيح علي بن أبي سفيراً فوق العادة

التاريخ: 30-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تلقت وزارة الخارجية موافقة الحكومة السويسرية على ترشيح السفير على بن أبى طالب عبدالرحمن الجندي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الحكومة السويسرية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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