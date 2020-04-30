محاكمة (11) من قيادات (حشد) بولاية كسلا

فرضت محكمة محلية ود الحليو، على (11) من قيادات الحراك الشعبي “حشد”، غرامات مالية، بسبب مخالفتهم لقانون الطوارئ الصحية، وتنظيم مسيرة احتجاجية.

وأخلت المحكمة بحسب صحيفة مصادر سبيل (14) من قادة الحراك الشعبي بمدينة ود الحليو – (170) كيلومتر جنوب شرق مدنية كسلا ؛ الذين نظموا مسيرة قبل أيام ضد سياسات الحكومة الانتقالية، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

واستنكر أحد قادة الحراك، المحاكمة، لجهة أن المسيرة لاتختلف عن المسيرات والحراك الشعبي؛ الذي قام بموجبه مبارك أردول بفصل المهندس عادل التجاني مسؤول أسواق كسلا بالشركة السودانية للموارد المعدنية، منوهاً إلى مشاركة “عادل” في الاحتجاجات بولاية كسلا.

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وأشار إلى عدم محاكمة أفراد من لجان المقاومة بود الحليو، في أعقاب تنظيمهم مسيرة احتجاجية وفرقتهم الشرطة بالمبان، وهو ما يدل على التميز بين الناس.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)