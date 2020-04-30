محمد موسى: جيل المريخ الذهبي لن يتكرر وتشكيلتي التاريخية ستهزم أي فريق

وصف محمد موسى جيل الثمانينيات ومطلع التسعينيات بالمريخ بجيل الذهب، مبيناً أن المريخ احتكم على لاعبين متفردين تميزوا بالمهارة العالية والموهبة الفذة، مؤكدا أنه معجب للغاية بذلك الجيل، لافتا إلى أنه قادر على إنتقاء تشكيلة تاريخية قادرة على هزيمة أي فريق والتتويج بالألقاب، مشيرا إلى أنه لن يحتار في إختيار تشكيلة ذهبية من ذلك الجيل وعلى مستوى حراسة المرمى اختار، حامد بريمة، عبد السلام حميدة وعاطف القوز ظهيرين. إبراهيم عطا وكمال عبد الغني في متوسط الدفاع.. جمال أبوعنجة وباكمبا.. سكسك في وسط الملعب.. مرتضى قلة وعيسى صباح الخير وحسن دحدوح في خط الهجوم.

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واعتبر هندسة بحسب صحيفة اليوم التالي أن أي لاعب كان مميزا للغاية في وظيفته، مشيرا إلى عيسى صباح الخير لاعب سريع وقوي وهداف فيما كان مرتضى قلة يفعل بالكرة ما يشاء فهو مراوغ من الطراز الرفيع واصفا دحدوح باللاعب الفلتة ورأى هندسة أن لاعبين أمثال سانتو رفاعه وزيكو وإبراهومة المسعودية وغيرهم من نجوم ذلك الجيل لن يتكرروا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)