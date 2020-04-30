الصناعة تُدشّن برنامج من المنتج إلى المستهلك

دشن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني من أمام مباني وزارته صباح اليوم برنامج من المنتج الى المستهلك في إطار تخفيف أعباء المعيشة على المواطن وأشار إلى مبادرة اتحاد الغرف الصناعية وأصحاب الشركات والمصانع والموردين والمنتجين كشركاء في هذا البرنامج ولجان الحرية والتغيير وحكومة ولاية الخرطوم وممثلي البنوك واللجنة التنفيذية لمعاش الناس

وأثنى على المبادرة لافتاً إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص والذي يعتبر كشريك للقطاع العام ولا تضارب مصالح مع القطاع الخاص، وقال تعمل الحكومة في أدوار متكاملة معه للوطن الذي ضحى من أجله السودانيات والسودانيون وأن الحكومة ستعمل في عدة مبادرات لإزالة التشوهات السعرية نتيجة للازدياد في الأسعار، جراء الاحتكارات والتخزين الضار وأن الهدف هو تحسين الحالة المعيشية للمواطن

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وكما أمن السيد الوزير بأن الوزارة ستعمل على حل المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي المتعلقة بزيادة التكلفة للصناعة وأن البرنامج سيشمل كل مدن السودان وخاضع للتجربة والتقييم وكما أمن على إزالة أى إخفاقات قد تطرأ وسوف تتم معالجتها.

وأضاف محمد علي عبد الله، وكيل وزارة الصناعة والتجارة بحسب صحيفةاليوم التالي أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار المصنع للمواطنين وبجودة أفضل، ويعتبر حملة للبيع المباشر للسلع الاستهلاكية ويشمل السلع التي يمكن توفيرها للمواطنين. وإن البرنامج تجريبي يبدأ بولاية الخرطوم التي تطبق ساعات الحظر الكامل مما يتطلب توفير السلع للمواطن في أماكن تواجده خاصة أن الولاية شهدت أعلى معدل إصابات ووفيات في السودان جراء وباء الكورونا.

وأكد على أهمية هذه المبادرة التي تمثل نموذجا تجربيا يتم بعده التقييم وتشمل نقاط التوزيع في داخل ولاية الخرطوم كمرحلة أولى كل من العباسية بأم درمان وبري بالخرطوم والحاج يوسف وشمبات والصبابي بمراقبة لجان الخدمات والتغيير وسيعمم على جميع الولايات، وشكر الغرف الصناعية وكل الشركاء على هذه المبادرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)