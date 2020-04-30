التاريخ: 30-أبريل-2020
0 مشاهدة
أُصيب الصحفي الرياضي “صلاح الحويج”، بفيروس كورونا، ويخضع حالياً للحجر الصحي بمنزله، بعد أن تعذر دخوله مركز العزل بجبرة.
وقال “الحويج”، في رسالة له : “إنه اتصل بإدارة الوبائيات، لكن لم يرد عليه أحد، ولم يأت أحد لأخذه لمركز الحجر، حتى يتلقى العلاج اللازم له”، وأوضح أنه يتلقى علاجاً بلدياً، ومضادات حيوية في منزله.
في الأثناء، أكد الصحفي أبوبكر عابدين، بحسب صحيفة مصادر أن “الحويج” حمله رسالة إلى الأهل والأصدقاء والزملاء بأنه بخير وروحه المعنوية مرتفعة، وحذر من الاستهانة بالمرض، وقال في رسالته: “بالله عليكم خليكم في بيوتكم والتزموا بالاحتياطات الصحية، فالمرض خطير خطير”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة صحفي سوداني بكورونا في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.