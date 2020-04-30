إصابة صحفي سوداني بكورونا في الخرطوم

أُصيب الصحفي الرياضي “صلاح الحويج”، بفيروس كورونا، ويخضع حالياً للحجر الصحي بمنزله، بعد أن تعذر دخوله مركز العزل بجبرة.

وقال “الحويج”، في رسالة له : “إنه اتصل بإدارة الوبائيات، لكن لم يرد عليه أحد، ولم يأت أحد لأخذه لمركز الحجر، حتى يتلقى العلاج اللازم له”، وأوضح أنه يتلقى علاجاً بلدياً، ومضادات حيوية في منزله.

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في الأثناء، أكد الصحفي أبوبكر عابدين، بحسب صحيفة مصادر أن “الحويج” حمله رسالة إلى الأهل والأصدقاء والزملاء بأنه بخير وروحه المعنوية مرتفعة، وحذر من الاستهانة بالمرض، وقال في رسالته: “بالله عليكم خليكم في بيوتكم والتزموا بالاحتياطات الصحية، فالمرض خطير خطير”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)