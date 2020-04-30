توقعات بترحيل رموز “الإنقاذ” لمنطقة آمنة

أغلقت القوات الأمنية والجيش، اليوم “الخميس”، جميع الطرق المؤدية إلى السجن المركزي في الخرطوم بحري “كوبر”، في وقت توقعت مصادر ترحيل المعتقلين السياسيين إلى مكان آمن.

وانتشرت القوات على طول الطريق مع تمركز أعداد منها أعلى جسري كوبر والنيل الأزرق، في أعقاب تجمهر أفراد ينتمون للمعتقلين السياسيين من نظام الإنقاذ، قبالة السجن للمطالبة بترحيل السجناء.

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وكشفت معلومات بحسب صحيفة (مصادر)، عن اتجاه قوي لترحيل رموز النظام السابق لمنطقة آمنة، واطلاق سراح عدد من المحكومين في الحق العام، وتقليل الضغط على سجن كوبر بعد ظهور وباء كورونا.

وقالت المصادر، إن سلطات السجن المركزي “كوبر”، ستُنفذ حملة تعقيم كامل للسجن مساء اليوم، بمشاركة طواقم طبية من وزارة الصحة والسلاح الطبي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)