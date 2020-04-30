اعتقال عدد من المحتجين أمام سجن كوبر من بينهم نجلا نافع علي نافع

التاريخ: 30-أبريل-2020
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اعتقلت السلطات ( 25) من أبناء المعتقلين من أمام سجن كوبر، من بينهم عبادة وأُبي نافع علي نافع، اثناء تتفيذهم وقفة إحتجاجية للمطالبة بنقل ذويهم إلى الإقامة الجبرية بمنازلهم.
وبحسب صحيفة السوداني، فإن الاعتقال طال كلا من مهند الشيخ، والبراء أحمد وماجد أحمد وآخرون.
ونفذت أسر المعتقلين َمن النظام البائد وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، امام سجن كوبر، مطالبين فيها بنقل ذويهم إلى الإقامة الجبرية، بعد إصابة القيادي بالنظام البائد أحمد هارون بفايروس كورونا.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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