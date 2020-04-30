دعم لاسر شهداء ثورة ديسمبر بشمال كردفان

تواصلت جهود حكومة شمال كردفان خلال شهر رمضان المعظم بتفقد أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بولاية شمال كردفان من خلال التواصل والزيارات الميدانية وتقديم الدعم لهم خاصه بعض الأسرالتي تعيش ظروفاً استثنائية.
وفي تصريح بحسب سونا، أوضح الاستاذ حنفي كرار ممثل تجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر بشمال كردفان أن تجمع أسر الشهداء منوط به إدارة شأن الأسر والوقوف بجانب قضاياهم بالاضافة لمتابعة كل ما يتعلق بأمر الأسر، وابان ممثل أسر الشهداء أنهم قاموا بتوفير وتوزيع معينات شهر رمضان الكريم لتلك الاسر بدعم مقدر من وإلي الولاية وديوان الزكاة، مشيرا الى قيام الأمين العام لحكومة الولاية ممثل الوالي بزيارة أسرة الشهيد حسان بقرية فنقوقة شمال مدينة الأبيض مضيفا بأن الزيارة كانت بادرة طيبة وجدت تجاوباً واستحساناً من أسرة الشهيد
كما تقدم ممثل أسر شهداء ثورة ديسمبر بالولاية بالشكر لديوان الزكاة بشمال كردفان على وقوفه مع تلك الأسر وتقديم الدعم لهم،مضيفا بأنهم ومن خلال تجمع أسر الشهداء في متابعة مستمرة لكل ما يتعلق بإجراءات استحقاقات حقوق الشهداء واستكمال مرامي وأهداف الثورة.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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