لجنة عليا لتطبيق الهيكل الراتبي الجديد بالجزيرة

شرعت وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة في وضع الترتيبات اللازمة لتطبيق منشور ديوان شئون الخدمة للعام 2020م الخاص بهيكل الأجور الموحد.
وأعلنت الأستاذة إخلاص حسين مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة في تصريح بحسب سونا، عن تكوين لجنة عليا لتعديل الهيكل الراتبي وفق موجهات وزارة المالية الإتحادية تضم كافة الجهات ذات الصله، وأن وزارتها إستنفرت كل المحليات والوزارات للإسراع في وضع التدابير اللازمة لتطبيق الهيكل الراتبي حسب المنشور بتعديل الحد الادني للأجور لثلاثة ألاف جنيه.
وتوقعت إكتمال عمليات التطبيق ورفع التكلفة لوزارة المالية الإتحادية خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل علي أن يبداء تطبيق الهيكل الراتبي في مرتبات مايو المقبل ولفتت لتسديد تعديل شهر ابريل في فروقات خلال الفترة القادمة.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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