والي شمال كردفان يطلع على موقف الإمداد المائي

اطلع وإلي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله على حركة انسياب المياه والامداد المائي باحياء مدينة الأبيض جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم مدير قطاع المياه والكهرباء بوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية بالولاية المهندس معاوية محمد آدم ومدير مياه مدينة الأبيض.

و جدد والي شمال كردفان المكلف التزام الحكومة بتوفير كل ما من شأنه أن يسهم في تحسين الاستقرار المائي وضمان تدفق المياه لكافة المواطنين باحياء مدينة الأبيض مع الاهتمام بقضايا المياه بكافة مناطق الولاية.

من جانبه أشار المهندس محمد الفاتح خليل مدير مياه مدينة الأبيض بحسب سونا، إلي المعالجات التي قامت بها إدارة المياه في بعض الخطوط لضمان الإمداد والاستقرار في انسيابها بصورة مستقرة

وبشر مدير مياه مدينة الأبيض المواطنين في الأحياء التي تعاني من نقص الإمداد والانقطاع وصبرهم بأن المدينة ستشهد استقرارا خلال الأيام المقبلة وذلك بفضل الأعمال الجارية بكافة المصادر.

الخرطوم: أخبار الخليج 365