والي سنار يتفقد سوق سنجة الكبير

قام والى سنار المكلف لواء ركن محمد عثمان محمد حمد رافقه قادة الشرطة والقوات المسلحة والجهاز التنفيذى بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية ومحلية سنجة قاموا اليوم الخميس بجولة تفقدية لسوق سنجة الكبير بهدف متابعة تنفيذ قرار قفل الاسواق لمدة عشرة ايام ضمن حزمة التدابير الموضوعة من حكومة الولاية لمجابهة انتشار فيروس كورونا. وكشفت الجولة بحسب سونا، مدى الالتزام بالقرار والاستجابة الواضحة لهذا القرار… ووجه الوالى الجهات المختصة بإجراء الصيانات المطلوبة وتنظيم السوق وإزالة كل الظواهر السالبة وتعقيمه بجانب عمل الردميات للمناطق المنخفضة منعا لتراكم المياه وفتح المجاري استعداداً لفصل الخريف. الخرطوم: أخبار الخليج 365 اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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