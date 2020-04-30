شح المياه في بعض مناطق العاصمة لزيادة استهلاك المياه

اوضحت هيئة مياه ولاية الخرطوم ان فرقها الهندسية والفنية على امتداد الولاية تبذل قصارى جهدها لمعالجة نقص وشح المياه في عدد من المناطق والناتج عن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه في نهار رمضان. وابان المهندس انور السادات الحاج محمد مديرعام الهيئة ان الهيئة تسير يوميا عددا من التناكر للمناطق التي تعاني نقصا وشح مياه بالولاية. وعزا شح المياه بمنطقة المايقوما الي تذبذب التيار الكهربائي بمحطة صهريج بحري مما ادى لتوقفها مشيرا الي خطوات تجري لمعالجة مشكلة اغلاق جزئي لقلب أحد البلوفة الموجودة علي خط المياه الذي يغذي المايقوما القادسية. وفي ذات السياق اوضح المدير العام ان شح المياه بمنطقة الكلاكلة القبة نتج عن توقف بئر زحل مشيرا الي ان المنطقة تنعم حاليا بامداد مياه مستقر بعد تركيب وحدة جديدة لها وتشغيلها في اليومين الماضيين، كاشفا عن خطوات تبذلها الهيئة لحفر بئر متوسطة الانتاجية بمنطقة السلمة البحيرة مشيرا الى جهود مشتركة تبذلها الهيئة مع شركة الكهرباء العامه لتركيب محول لادخال الكهرباء الي بئر مربع 16 التي تعمل بالمولد فقط . ولفت الي خطوات حثيثة بين الهيئة والولاية لاكمال تشييد خط مياه محطة سوبا لمنطقة الازهري مشيرا الي ان ذلك يمثل الحل الجذري لمشكلة المياه بالمنطقة . وكشف عن خطوات تقوم بها الهيئة لايجاد تمويل لعدد 2 بئر جوفي بالازهري بمربعي 15 و11

وفي سياق ذي صله قال مهندس انور السادات بحسب سونا: ان انقطاع امداد المياه بمنطقة الحاره 43 ام بدة نتج عن احتراق اصاب وحدات بئر المنطقة مما ادى الي نقص وشح المياه في المنطقة الجنوبية لام بدة، مشيرا الي اكتمال وتجهيز الوحدات الجديدة. وعزا شح المياه في منطقة جنوب ام درمان( الصالحة هجيليجة) الي تذبذب التيار الكهربائي الذي ادى لتوقف محطة مياه الصالحة التي تنتج 30 الف متر مكعب في اليوم كاشفا عن استجلاب الهيئة لمولدات احتياطية بطاقة ( 1000)( ك. ف.أ) ومولد احتياطي اخر بطاقة (500) ( ك.ف.أ) لماخذ المياه علي النيل الابيض لتلافي توقف المحطة جراء تذبذب الكهرباء و كشف مهندس انور السادات عن اجراء تحسينات لشبكات مياه مربعات الصالحه، هجيليجه والجموعيه لضمان وصول امداد المياه لكافة المناطق كاشفا عن خطوات تقوم بها الهيئة لحفر بئر اضافيه بمربع 53 ابو سعد الاسبوع المقبل بتمويل من حكومة الولاية.

الخرطوم: أخبار الخليج 365