التأمين الصحي بشمال كردفان يطلق مبادرة دواك في بيتك

أطلق التامين الصحي بشمال كردفان اليوم مبادرة دواك ببيتك التي تهدف إلى توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة “المنتفعين من التأمين الصحي ، من كبار السن إلى منازلهم، وذلك تخفيفاً عن كاهلهم ومنعا للتكدس والإزدخام عند صرف العلاج، كإجراء إحترازي للوقاية من فايروس كورونا المستجد

واوضح دكتور ابراهيم فضل السيد الأنصاري في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء أن المبادرة الفعالة من التامين تصب في اطار إجراءات الدولة الاحترازية لعدم التكدس والزحام، وذلك للوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد، وتخفيفا للمنتفعين من خدمة التامين الصحي من كبار السن.

وقال دكتور ابراهيم ان المبادرة تسهم في عدم الاختلاط وتقليل حدة الزحام امام الصيدليات الخاصة بالتامين الصحي بالولاية مضيفا ان المبادرة تجئ استكمالا للمبادرات التي اطلقها التامين الصحي للتصدي لمجابهة فايروس كورونا ومنع دخوله للولاية .

وأكد ان المبادرة سيتم تعميمها في كافة مناطق الولاية المختلفة وذلك خدمة لكبار السن من اصحاب الامراض المزمنة.

الخرطوم: أخبار الخليج 365